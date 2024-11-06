Terrorismo internacional, eje de una conferencia para fuerzas de seguridad

Atento a la ubicación geográfica estratégica de la provincia de Corrientes, la Prefectura Naval Argentina organizó a invitó a todas las fuerzas de seguridad a una “Conferencia Sobre Terrorismo Internacional y Nuevas Amenazas”, que se desarrolló este miércoles en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Estuvo a cargo del director General de Seguridad del Congreso Judío Latinoamericano magister Danilo Gelman.

La invitación para que participen de esta jornada con amplia convocatoria surgió de la Dirección de Región Norte de la Prefectura Naval Argentina, a cargo del prefecto mayor Daniel German Bonifacini.

Según precisaron, Gelman se explayó sobre diferentes aspectos de esta peligrosa problemática mundial como ser su origen y evolución, cómo impacta en la Argentina y en especial en la zona Norte y en la triple frontera.

También habló sobre el marco legal internacional y local; además de las actividades del crimen organizado y terrorismo y las principales agrupaciones criminales vinculadas con el terrorismo en la región, entre otros temas.

