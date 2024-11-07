Caso Loan: el abogado Codazzi fue citado a indagatoria para este lunes

El abogado de Esquina, José Codazzi fue citado para el lunes a prestar declaración ante la jueza Federal Cristina Pozzer Penzo, quien investiga la desaparición de Loan, en la localidad de 9 de Julio.

El letrado saltó a la escena pública el día que acompañó a Laudelina Peña para que declare en Corrientes donde la mujer se despachó con su teoría de que su sobrino Loan murió atropellado.

Cabe señalar que en las últimas horas juez Federal subrogante Gustavo Fresneda reiteró un pedido a la jueza Pozzer Penzo ante el equipo de fiscales que encabeza Mariano De Guzmán para que citen al letrado.

Frente a los hechos, el abogado José Codazzi fue citado a declarar, este lunes 11 de noviembre, ya que buscan conocer más detalles de aquel día que acompañó a quien era su cliente Laudelina, quien posteriormente confesó que fue presionada y hasta le pagaron para hablar del fatal accidente.

Según el periodista Juan Cruz Velásquez, la Justicia tiene secuestrado dos teléfonos celulares de Codazzi que están a la espera de ser peritados, sin embargo el miércoles se habría activado uno de los números en otro dispositivo, lo cual despertó alerta de la justicia. La circunstancia habría precipitado la determinación para que fuera citado a prestar declaración el letrado.

En ese contexto, el abogado de manera pública había insistido en la hipótesis de que Loan fue atropellado por la camioneta en que circulaban los detenidos Carlos Pérez y Victoria Caillava.