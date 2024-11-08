Abuso sexual: declararon tres testigos y se solicitó un informe psicológico para el ex entrenador

Durante la mañana de este viernes en el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes continúo el juicio por la causa de abuso sexual contra Aroldo Breard.

En ese marco, declararon tres testigos y el debate continuará el miércoles 13 de noviembre a las 8 horas.

Se trata de tres denunciantes cuyas causas fueron declaradas prescriptas en el inicio del juicio. Luego se ordenó la realización de un perfil psicológico del imputado.

El debate continuará el 13 de noviembre desde las 8 con un testigo más y los alegatos se realizarían el 20 de noviembre.

El Tribunal está compuesto por el doctor Román Facundo Esquivel como presidente y los vocales doctores; Ariel Azcona y Juan Jose Cochia,

La querella es ejercida por el doctor Conrado Rudy Pérez y la defensa está a cargo de los doctores Héctor Daniel Mierez y Aníbal Daniel González. La secretaria es la doctora Sheyla Troia. El representante del Ministerio Público es el Fiscal Adjunto del Poder Judicial, doctor Jorge Omar Semhan.