Un joven está grave tras un choque entre un auto y una moto

La Policía de Corrientes informó este sábado que un joven está grave tras haber protagonizado un siniestro vial en la localidad correntina de Goya.

Efectivos policiales fueron alertados de que avenida Rolón, se había registrado un choque entre a una motocicleta, conducida por un joven de 18 años, y un automóvil., conducido por un hombre de mayor de edad.

Producto del accidente, el joven de 18 años fue trasladado al Hospital local, donde tras ser examinado se determinó que presentaba lesiones de carácter graves.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, en tanto, en la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.