Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará lavado de activos
Corrientes

Conducía alcoholizado, evadió un control y terminó chocando contra un vehículo 

El hecho se registró en las últimas horas en la capital de Corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 09 de noviembre de 2024 a las 09:33

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre por conducir alcoholizado, evadir un control policial y chocar contra un vehículo en la capital correntina.

Efectivos policiales realizaban operativos de control cuando intentaron detener la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok abordo de un hombre, quien evadió el control policial escapando a alta velocidad. 

Ante el hecho, los policías iniciaron una persecución para dar con el sujeto que iba realizando maniobras peligrosas. 

Finalmente y producto de conducir a alta velocidad, el hombre terminó colisionado contra un auto, quedando sobre la vereda en las inmediaciones de Darragueira y Las Heras. 

Por el hecho, el hombre fue detenido por conducir alcoholizado y realizar maniobras peligrosas. 

