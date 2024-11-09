Conducía alcoholizado, evadió un control y terminó chocando contra un vehículo 

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre por conducir alcoholizado, evadir un control policial y chocar contra un vehículo en la capital correntina.
Efectivos policiales realizaban operativos de control cuando intentaron detener la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok abordo de un hombre, quien evadió el control policial escapando a alta velocidad.
Ante el hecho, los policías iniciaron una persecución para dar con el sujeto que iba realizando maniobras peligrosas.
Finalmente y producto de conducir a alta velocidad, el hombre terminó colisionado contra un auto, quedando sobre la vereda en las inmediaciones de Darragueira y Las Heras.
Por el hecho, el hombre fue detenido por conducir alcoholizado y realizar maniobras peligrosas.