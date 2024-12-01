Recuperaron más de 20 celulares de marca Iphone que fueron robados de un local comercial

La Policía de Corrientes informó este domingo que logró recuperar 23 teléfonos iPhone de alta gama que fueron robados y detuvieron al autor del hecho.

El procedimiento fue llevado a cabo en colaboración entre distintas áreas policiales, incluyendo la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, la Dirección de Investigación Criminal y la Unidad Especial Anti Arrebato, con el apoyo de efectivos de la Comisaría Tercera Urbana.

El caso se originó tras la denuncia de un comerciante, quien informó que su inmueble, ubicado en calle Lisandro Segovia al 1800, había sido violentado y que le habían sustraído varios dispositivos de alta gama bajo amenazas.

Tras los trabajos investigativos desplegados, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, se logró identificar al presunto autor del hecho.

En las imágenes se observaba al sospechoso cometiendo el delito, lo que permitió avanzar con el caso.

En horas de la tarde de sábado, durante un evento que se desarrollaba debajo del puente en las cercanías de la avenida 3 de Abril y la Costanera, los agentes lograron detener al hombre.

Posteriormente, la línea investigativa llevó a los efectivos hasta el lugar donde el detenido se hospedaba.

Con autorización del propietario del inmueble, procedieron al allanamiento y recuperaron los 23 teléfonos iPhone que habían sido denunciados como robados.

El detenido, junto con los teléfonos recuperados, fueron puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Se realizaron los trámites del caso.