Demoraron a un joven con bochitas de marihuana en una motocicleta

La Policía de Corrientes informó este lunes que demoró a un joven de 23 años que circulaba en una motocicleta en contramano y resultó poseer bochitas de marihuana.

El procedimiento tuvo lugar en horas de la madrugada de este lunes la intersección de las calles Estados Unidos y Virasoro, en la ciudad de Corrientes.

Efectivos de la fuerza detuvieron al conductor de una motocicleta que no contaba con la documentación del vehículo. Al realizar una inspección bajo las formalidades legales, los efectivos hallaron en su morral 10 envoltorios de polietileno negro con una sustancia vegetal.

Al respecto, se confirmó mediante un narco test que la sustancia era marihuana, con un peso aproximado de 12 gramos.

El joven fue trasladado junto con los elementos incautados a la dependencia policial correspondiente, donde se iniciaron las actuaciones legales del caso.