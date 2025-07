Caso Loan: la tía declaró que la exfuncionaria y su marido atropellaron y mataron al nene

Laudelina Peña, tía del niño Loan Danilo Peña, declaró en sede judicial sobre todo lo que sabe de la "desaparición" de su sobrino. Fue en secreto. Su exposición duró toda la noche. Lo que contó podría ser el relato final de un expediente que parecía no encontrar indicios rotundos respecto a qué pasó con el niño correntino del que nada, o poco, se sabe desde que almorzó en casa de su abuela el 13 de junio pasado.

Laudelina Peña confesó que su sobrino Loan, después del almuerzo en casa de su abuela, se perdió pero por pocos minutos: habría llegado caminando a un lugar en el que habría sido atropellado.

La tía declaró que Loan habría sido arrollado por la camioneta que manejaba el ex marino Carlos Pérez, acompañado por su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava. Según su relato, escuchó el ruido del golpe, vio a Loan sin conocimiento y cómo lo cargaban luego en el vehículo.

Laudelina hoy está libre. Ella fue a declarar a un fiscal de instrucción de Corrientes y lo que hizo fue denunciar un accidente de tránsito y el posterior encubrimiento, lo que es excarcelable.

Según contó, ayudó a ocultar la verdad por pedido de la ex funcionaria, y con la colaboración crucial del comisario Walter Maciel, con quien "plantó" el botín que tenía puesto Loan: esa prueba de su posible pérdida del niño apareció a unos 3 kilómetros de distancia de la casa de la abuela donde almorzaron.

Aun se desconoce dónde se encuentra el cuerpo de Loan.

Esta hipótesis coincide con lo investigado por los fiscales de instrucción: Loan no se había perdido, sí había subido a la camioneta de la pareja presa y el ex comisario había ocultado la verdad.

"Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan. Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos", dijo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, minutos después de que trascendieran los primeros datos sobre la declaración de la tía de Loan, que ahora deberá ratificar su dicho en la justicia federal.

Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho.

Un giro que puede resolver el caso que tiene en vilo al país

La declaración de Laudelina llega en un momento en donde la causa había sido tomada por la justicia federal, que desplazó a la Policía de Corrientes de la investigación. Hasta anoche, la tía de Loan no venía dando muchas precisiones sobre lo que pasó el 13 de junio. Al contrario, había incurrido en varias contradicciones. Por eso, la presión sobre su figura crecía.

La mujer era observada por su vínculo con otro de los sospechosos, su pareja Antonio Benítez, uno de los seis detenidos y de quien desconfía el resto de la familia.

Una de las contradicciones de Laudelina a lo largo de estos 16 días de búsqueda de Loan fue la invitación al almuerzo en El Algarrobal. Ella había dicho que a la ex funcionaria y a su marido los había invitado la propia Catalina, la abuela de Loan que puso la casa y organizó la comida. Fue Catalina quien salió horas después y dijo que eso era falso, que a la pareja la había llevado Laudelina.

Cuando Benítez había sido detenido por "abandono de persona", Laudelina había querido salpicar a la madre de Loan, al afirmar que le parecía "extraño" que no esté participando de la búsqueda de su propio hijo.

"Yo le creo a mi marido, si él es el que me llama y me dice que Loan fue a buscar a su papá. Todos lo estábamos buscando desesperados. No tengo nada que esconder. Tengo mi verdad y es lo que pasó", había deslizado a la prensa en aquel momento.

Si bien Laudelina había evitado declarar, ayer viernes las cosas se aceleraron. Es que José Peña, papá de Loan, había sugerido que a su hijo se lo llevó su tía Laudelina, algo que complicó la situación de la mujer.