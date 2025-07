La Fiscalía de Corrientes ya no intervendrá en el caso Loan

Luego de tomarle declaración a Laudelina Peña, tía de Loan, quien aseguró que el marino retirado Carlos Pérez atropelló y mató al chico, la Fiscalía de Corrientes derivó las actuaciones a su par federal de Goya, para que ellos analicen los pasos a seguir, en el marco de la investigación por la desaparición del menor.

El entrecruzamiento en el manejo del caso se dio por la decisión de la propia mujer, quien se presentó junto a su abogado para denunciar amenazas en su contra, por haber sido, supuestamente, testigo del momento en el que el niño fue embestido por la camioneta del uniformado.

El fiscal correntino Gustavo Robineau fue el encargado de recibir a Peña y escuchar su acusación contra Pérez y su esposa, la ex funcionaria María Victoria Caillava, quienes la habrían amedrentado para que no contara nada de lo sucedido.

Según la denunciante, fue precisamente la ex funcionaria, detenida junto a su marido por ser sospechosos de la desaparición del menor, quien “le dijo que la iba a matar si hablaba y la obligó a plantar la zapatilla de Loan para desviar el caso”.

Al tomar la declaración, Robineau le pidió precisiones a la mujer sobre los motivos detrás de las presuntas amenazas y fue así como la tía del chico reconoció haber visto cómo el marino retirado atropellaba al niño, lo que generó un importante giro en la investigación.

Sin embargo, el fiscal correntino evitó indagar más sobre ese asunto, ya que sabía que se trataba de una causa que está en manos de la Justicia Federal, razón por la cual no pudo hacer consultas específicas sobre ese suceso en particular, porque corría el riesgo de interferir en el expediente original.

Ante esta situación, Robineau se limitó a escuchar la denuncia de amenazas y luego remitió toda la información a su colega federal de Goya, Mariano de Guzmán, al personal de la Protex y a la jueza Cristina Pozzer Penzo, que investigan la desaparición del niño como averiguación de delito.

Serán ellos, en definitiva, quienes deberán determinar si Laudelina dijo la verdad o mintió respecto del supuesto atropello de Loan, como así también los que tienen la potestad como para tomar alguna medida en particular, si es que consideran oportuno avanzar en esa hipótesis.

Por su parte, el fiscal correntino, una vez que le informó a la jueza Pozzer Penzo de lo que surgió a partir de la declaración de la mujer -por la denuncia de amenazas- se desentendió del caso y fuentes cercanas a su oficina aseguraron a Infobae que no corresponde que siga actuando, por lo que todo volvió a manos de la Justicia Federal.

Este domingo, la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribó a la provincia para interiorizarse sobre los avances en la búsqueda del menor y visitó el Centro Comando Unificado que se instaló a un costado de la ruta 123.

“Este trabajo, con más de 600 miembros de las fuerzas federales de nuestro país, con toda la tecnología que podemos tener, con la Justicia trabajando codo a codo con nosotros y todo lo que tiene la Argentina de profesionalidad y capacidad, está puesto para encontrar a Loan”, aseguró la funcionaria, durante una conferencia de prensa que brindó al llegar al lugar.

Al respecto, Bullrich destacó que “se están abriendo teléfonos que no se habían abierto, se está trabajando sobre los autos que hay que volver a periciar y también sobre un rastrillaje de las zonas donde impactaron las antenas y cómo pueden haber sido los recorridos”.

“Todo esto es la acumulación de indicios que tienen que llevar a la conclusión final que dará a conocer la Justicia. Nosotros, como auxiliares, estamos trayendo lo mejor que existe para lograr que las pruebas y las pericias sean lo más profesional posible y que el fuero federal pueda determinar un camino de investigación y no seguir metiéndonos en el lodo”, agregó.

Con información Infobae