El abogado de Laudelina aseguró que ella está “bajo presión mediática y social”

El abogado de Laudelina, la tía de Loan, José Codazzi, explicó los motivos de su traslado hacia la ciudad de Corrientes en el marco de las declaraciones respecto a la supuesta muerte del pequeño de cinco años.

“No es un solo motivo el que motivó el traslado de mi clienta a la ciudad de Corrientes, sino varios. Esta familia está bajo mucha presión. No la dejan descansar tranquila. Cada media hora, los distintos medios le piden entrevistas y le prenden los drones, haciendo ruido.

Tiene una presión mediática y de la sociedad que se ha tornado insoportable”, explicó el letrado en diálogo con LN+.

En ese sentido, narró las circunstancias de la declaración de la mujer, que aseguró en las últimas horas que Loan habría sido atropellado y enterrado.

“El sábado tuve contacto con ella temprano por la mañana, y pude hablar con ella y noté que necesitaba hablar conmigo. Fue ahí cuando me contó su versión de los hechos, estando en un estado bastante mal, lloraba. Vi que se había quebrado. Me manifestó que no podía comer ni dormir tranquila, y le generaba una presión en su persona que le resultaba insoportable”, expresó.

“Hasta el día de la fecha no se le formuló ninguna imputación, sobre ella. La gran confusión que se da, y por eso decidí salir a hablar, es que la prioridad es encontrar a Loan. Los distintos medios periodísticos hablan de una declaración, que es un acto procesal totalmente distinto a lo que realizamos. Una denuncia penal, por amenazas y coacciones, es por fuera del expediente federal, que está con la carátula de averiguación de delito. No es una declaración que se produjo en el expediente federal. Es totalmente independiente, una denuncia penal en el fuero provincial, donde damos cuenta de amenazas”, explicó José Codazzi en LN+.

