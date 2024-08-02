Caso Loan: al final, se postergó la declaración de la abuela Catalina

Estaba todo dispuesto. Este viernes, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, iba a trasladarse hasta el paraje rural Algarrobal para tomarle testimonial a la abuela de Loan Danilo Peña, Catalina. Lo hacía en deferencia por la edad avanzada de la mujer. Sin embargo, hubo un cambio de plantes, por cuestiones propias de la Justicia, y la cita se pospuso.

La declaración a la abuela Catalina, la segunda en la causa, pero la primera para el fuero federal, ahora se le tomará el próximo lunes, bajo los mismos lineamientos que estaban previstos. Esto será así a menos que la mujer de 86 años decida ir hasta el juzgado de Goya durante este viernes. Solo en ese caso, podría declarar el día que estaba pautado inicialmente, según precisaron las fuentes a Infobae.

Por el momento, este lunes no sólo irá la jueza con una de sus secretarias y un prosecretario para asegurarse que no haya problemas en la conectividad en el paraje donde desapareció Loan, sino que se solicitó al Hospital de 9 de Julio la asistencia médica correspondiente, en caso de ser necesario control de rutina, y la presencia de una ambulancia, todo como medidas preventivas.

Junto a la jueza también viajará uno de los jefes de la PFA que participa del Comando Unificado Conjunto en la zona y que se encarga de todos los procedimientos del caso.

Justamente, la única declaración oficial que la jueza tiene de Catalina en el expediente fue tomada por los primeros fiscales del caso, cuando la investigación estaba bajo la órbita de la provincia.

A la luz de cómo avanza de lento la causa, en la que hay indicios, pero no certezas y siete detenidos; Pozzer Penzo quiere escuchar de su propia boca a los testigos y Catalina es una de las consideradas clave: su nieto estaba en su casa cuando desapareció ese 13 de junio pasado, luego de un almuerzo para venerar a San Antonio.

De la misma forma, ese mismo lunes se hará la Cámara Gesell a los chicos que estaban con Loan en el naranjal cuando se esfumó.

La situación del senador provincial

Por lo pronto, el senado provincial Diego Martín Pellegrini, mencionado en la causa por Laudelina Peña, se refirió a su situación en la causa por la sustracción de Loan.

Lo hizo en medio de una sesión en las últimas horas: ”Cuando requiera la justicia mi asistencia al juzgado federal, sobre todo la señora jueza y el fiscal, seguramente termine dando un testimonio, de acuerdo a lo conforme. Sujeto al hecho, voy a ejercer: no puedo ir antes ni ir después, sólo cuando se me cite”.

Hay que recordar que se espera su presentación como testigo luego de que la jueza enviara el oficio al vice gobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, para confirmar que es un funcionario y que, por ende, puede volcar sus dichos por escrito, porque así lo avala la Ley.

Hay que recordar que, cuando Laudelina fue indagada por segunda vez -donde dijo que todo lo que había declarado antes era mentira-, señaló que cobró 50 mil pesos por plantar la versión del accidente. En el medio, involucró a su ex abogado, José Codazzi y a otra figura política, el senador provincial Pellegrini.

“Codazzi, su entonces abogado, la subió a un auto y después la pasaron a una camioneta donde estaba el senador provincial Diego Pellegrini, que era el que más apretaba. Después, cuando fue a declarar como imputada, le fue a dar los 50 mil pesos al fiscal, pero Codazzi no la dejaba ni un minuto sola. Los 50 mil pesos los metió en la campera cuando la detuvieron y ahora están incautados en Ezeiza”, reconstruyó una fuente clave en la causa los dichos de la tía del nene ante la justicia en su segunda indagatoria y luego de confesar que en la primera había mentido.

*Infobae