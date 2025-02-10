¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Tras una persecución la Policía recuperó una motocicleta robada

El vehículo presentaba daños en el llavero de ignición.

Por El Litoral

Lunes, 10 de febrero de 2025 a las 10:25

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a un hombre que acababa de robar una motocicleta.

En un patrullaje de prevención de delitos durante la noche del domingo, efectivos visualizaron en la zona de las calles Sánchez Bustamante y Los Tilos a un sujeto que trasladaba a pie una motocicleta. Este al notar la presencia policial intentó huir.

Tras la demora se pudo identificar a un hombre de 39 años, que no pudo justificar la propiedad del rodado que presentaba daños en el llavero de ignición, por lo que fue detenido.

El demorado y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente donde se continúan los trámites de rigor.

