Tras una persecución la Policía recuperó una motocicleta robada

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a un hombre que acababa de robar una motocicleta.

En un patrullaje de prevención de delitos durante la noche del domingo, efectivos visualizaron en la zona de las calles Sánchez Bustamante y Los Tilos a un sujeto que trasladaba a pie una motocicleta. Este al notar la presencia policial intentó huir.

Tras la demora se pudo identificar a un hombre de 39 años, que no pudo justificar la propiedad del rodado que presentaba daños en el llavero de ignición, por lo que fue detenido.

El demorado y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente donde se continúan los trámites de rigor.