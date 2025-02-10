La policía atrapó a un ladrón gracias a las cámaras de seguridad

La Policía de Bella Vista informó que este domingo detuvo a un hombre y recuperó los elementos que había robado.

Tras responder a una denuncia por robo, la Policía utilizó las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona del hecho. Así se logró identificar al ladrón para luego localizarlo.

En las primeras averiguaciones se identificó a un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder un cable monofásico de 30 metros aproximadamente, una caja de herramientas con varias llaves, una pala de punta, una pala ancha y un serrucho carnicero. Estos elementos respondían a los detalles de la denuncia, por lo que fueron secuestrados y el sospechoso demorado.

El detenido junto a los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se prosigue con las diligencias del caso.