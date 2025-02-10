Exitoso operativo de seguridad durante el Festival Nacional del Auténtico Chamamé

La Policía destacó el Dispositivo de Prevención y Seguridad en Mburucuyá durante el Festival Nacional del Auténtico Chamamé, que se realizó desde el 7 al 9 de febrero.

Se trata de la 56° edición provincial y la 20° a nivel nacional del festival que rescata la tradición chamamecera. En el anfiteatro Eustaquio Miño de Mburucuya se desplegaron patrullas y efectivos policiales de Saladas y de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, quienes brindaron seguridad para el desarrollo del espectáculo.

El operativo tanto en el interior del anfiteatro como en la periferia se desarrolló con normalidad, finalizando sin inconvenientes de gravedad.