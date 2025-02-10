¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
MBURUCUYA

Exitoso operativo de seguridad durante el Festival Nacional del Auténtico Chamamé

El evento chamamecero se desarrolló desde el 7 al 9 de febrero.

Por El Litoral

Lunes, 10 de febrero de 2025 a las 11:00

La Policía destacó el Dispositivo de Prevención y Seguridad en Mburucuyá durante el Festival Nacional del Auténtico Chamamé, que se realizó desde el 7 al 9 de febrero.

Se trata de la 56° edición provincial  y la 20° a nivel nacional del festival que rescata la tradición chamamecera. En el anfiteatro Eustaquio Miño de Mburucuya se desplegaron patrullas y efectivos policiales de Saladas y de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, quienes brindaron seguridad para el desarrollo del espectáculo.

El operativo tanto en el interior del anfiteatro como en la periferia se desarrolló con normalidad, finalizando sin inconvenientes de gravedad.

