¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Policía

Control vehicular terminó con el secuestro de una motocicleta

Es importante contar con la documentación necesaria para circular.

Por El Litoral

Lunes, 10 de febrero de 2025 a las 11:59

La Policía de Berón de Astrada informó que este lunes realizó un operativo de control vehicular, el cual resultó en el secuestro de una motocicleta.

En la zona del paraje Yahapé, durante la mañana del lunes, se montó un punto de control de documentación vehicular.

De un total de 10 vehículos revisados junto a sus 29 tripulantes, se procedió con el secuestro de una motocicleta por la falta de la documentación requerida para circular.

El vehículo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la comisaría correspondiente donde se continúan los trámites de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD