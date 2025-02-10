Control vehicular terminó con el secuestro de una motocicleta

La Policía de Berón de Astrada informó que este lunes realizó un operativo de control vehicular, el cual resultó en el secuestro de una motocicleta.

En la zona del paraje Yahapé, durante la mañana del lunes, se montó un punto de control de documentación vehicular.

De un total de 10 vehículos revisados junto a sus 29 tripulantes, se procedió con el secuestro de una motocicleta por la falta de la documentación requerida para circular.

El vehículo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la comisaría correspondiente donde se continúan los trámites de rigor.