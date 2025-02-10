Corrientes: hallan el cuerpo de un hombre en la costa del río Uruguay

Prefectura Naval Argentina informó este lunes que encontró el cuerpo de un hombre en la costa del río Uruguay en la localidad correntina de Santo Tomé.

Los efectivos dieron con la víctima en la zona del club Social de dicha localidad.

El sujeto vestía un shor de color azul y estaba sin remera ni calzado.

"Se determinó que se trataría de un hombre de apellido Martinek de 52 años de edad, el cual conforme a las primeras averiguaciones presumiblemente, cuando se encontraba pescando, habría caído y desaparecido de la superficie acuática, desconociéndose hasta el momento más detalles y pormenores que rodearon el hecho", indicó el informe de la Policía de Corrientes al respecto.

Luego del hallazgo, se puso en conocimiento a la autoridad fiscal en turno, en tanto, y conforme al primer examen médico, se determinó que la causal de muerte es asfixia por inmersión.

Al respecto, en la citada comisaría de distrito, se prosigue con los trámites de rigor que corresponden.