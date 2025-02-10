Está acusado de matar a un cerrajero en Chaco y fue detenido intentando huir a Corrientes

Un joven acusado de matar a un cerrajero en la provincia de Chaco fue detenido cuando intentaba huir hacia Corrientes, informaron este lunes fuentes policiales.

El principal sospechoso fue atrapado esta mañana en el Puente General Belgrano.

Minutos después de las 10:30, efectivos del Puesto de Control Caminero interceptaron a Sergio Alejandro Domínguez, alias "Corcho", de 23 años, quien era intensamente buscado desde el crimen.

Fuentes policiales indicaron que el joven, oriundo de Las Garcitas, pretendía escapar por la zona ribereña.

Tras varios días de operativo, la Policía logró dar con Domínguez cuando intentaba partir en dirección a Corrientes.

Según trascendió, habría cambiado de refugio varias veces en las últimas horas, ocultándose en zonas rurales y barrios periféricos de Resistencia, precisó el portal Diario Chaco.

El ahora detenido está acusado de asesinar a Carlos Castaño, un cerrajero de 71 años, a quien conocía y con quien había trabajado meses atrás. El móvil del crimen aún no fue confirmado oficialmente, pero los investigadores sospechan que se trató de un intento de robo que terminó de la peor manera.

UNA FUGA CON FINAL ABRUPTO

Desde el momento del asesinato, ocurrido el lunes pasado, Domínguez se mantuvo prófugo y bien escondido. Testimonios indicaban que había sido visto en distintas zonas, pero lograba evadir a la Policía. Sin embargo, el cerco sobre él se estrechó en las últimas horas hasta culminar con su detención en pleno intento de fuga.

Ahora, Sergio Domínguez quedó a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas sea trasladado a una dependencia policial y luego a Fiscalía para prestar declaración.

*Con información de diario Chaco