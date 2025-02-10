El choque de dos motos dejó heridos graves

Dos hombre están graves tras el choque de dos motocicletas en la ciudad de Corrientes, informó este lunes la Policía.

El accidente se registró durante la noche del domingo en la intersección de las calles calles Benjamín de la Vega y General Paz.

De acuerdo al parte policial, una moto marca Yamaha, conducida por un joven de 22 años, colisionó con otra marca Honda, que era guiada por un hombre de 46 años.

Debido al impacto, ambos fueron trasladados al hospital Escuela donde se determinó que tenían lesiones de carácter grave.

Por el hecho, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso.