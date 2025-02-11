Un hombre resultó herido tras protagonizar un accidente en plena ruta

Un hombre se encuentra herido tras protagonizar un siniestro entre un camión y un automóvil.

El accidente tuvo lugar durante la mañana de este martes en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1133-1134, en jurisdicción de Itatí.

El siniestro involucró a un camión conducido por un joven de, de 31 años y un automóvil manejado por G. Fernández.

Según las primeras averiguaciones, el camión circulaba en sentido Oeste-Este, mientras que el auto iba en dirección contraria (Este-Oeste). Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil fue trasladado en ambulancia a la ciudad de Corrientes con lesiones de carácter reservado.

En el lugar trabajó se continúa con las diligencias correspondientes.