Investigaban un robo y hallaron costosos objetos de origen dudoso

Una investigación iniciada a partir del robo de una motocicleta en el barrio Bejarano, derivó en el secuestro de numerosos y costosos objetos de procedencia dudosa y a la demora de dos personas.

Persona policial de la unidad investigativa de la Comisaría 16° Urbana avanzó con la recolección de evidencias en colaboración con la Fiscalía en turno y en consecuencia se materializaron dos allanamientos.

En una de las viviendas del propio barrio Bejarano secuestraron dos cuadros de motocicletas que serán sometidos a peritajes. Además, verifican pedido de secuestro de una tercera motocicleta secuestrada en el lugar y demoraron a una persona.

El segundo operativo se llevó a cabo por calle Sicilia y 31 del barrio Lomas el Mirador, donde irrumpieron junto con la División Policía Alto Riesgo (PAR) y la División Canes.

Procedieron al secuestro preventivo de un cuatriciclo marca Motomel, modelo Kraken de 150cc; una pileta de lona; una bicicleta marca Top Mega, rodado 20; cuatro puertas de aluminio; un bote inflable tipo Kayak; otra bicicleta sin marca visible; una maquina hormigonera; un televisor Phillips de 50 pulgadas; un televisor marca LG, de 42 pulgadas; hornos eléctricos y un microondas.

Además, una cafetera; una tostadora eléctrica; un caloventor marca Atma; un taladro atornillador, una consola Sensor Kinect Xbox 360; una Playstation con joystick; un aparato reproductor de DVD, una Xbox nix Kinect; una balanza digital y varias herramientas.También incautaron una llanta de motocicleta con cubierta; otra llanta completa de automóvil, con cubierta; una bomba de agua; una carlitera doble; dos matafuegos, pechera frontal de motocicleta Guerrero; una hidrolavadora marca Karcher, entre otros elementos.Cabe señalar que el propietario del inmueble apodado "Nano" fue demorado al no poder justificar la legal procedencia de todos estos obketos que fueron traslados a la Comisaría 16° del Barrio San Gerónimo.