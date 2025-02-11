Incautaron millonaria carga de mercadería ilegal, que era enviada como encomienda

Este martes, procedieron a la apertura de 25 bultos secuestrados en varios operativos donde interceptaron mercadería enviada como encomienda, por presunta infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

El operativo se realizó en la base del Escuadrón 51 “Fontana” con autorización del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, en el marco de tres causas ya que los mismos eran enviados sin la documentación que avale su legal transporte.

Finalmente, lograron comprobar que contenían 600 cartones de cigarrillos de industria paraguaya; 119 kilos de hojas de coca; 24 cubiertas de diferentes marcas, rodados y modelos, de industria china.Todo lo incautado tendría un valor estimativo de $15 millones.