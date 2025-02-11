¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mario del Tránsito Cocomarola Dirección de Recursos Forestal Concurso fotográfico
OPERATIVOS EN LA REGION

Incautaron millonaria carga de mercadería ilegal, que era enviada como encomienda

Fue incautada en controles de la Gendarmería Nacional por un valor superior a los $15 millones.
 

Por El Litoral

Martes, 11 de febrero de 2025 a las 20:31

Este martes, procedieron a la apertura de 25 bultos secuestrados en varios operativos donde interceptaron mercadería enviada como encomienda, por presunta infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”. 


El operativo se realizó en la base del Escuadrón 51 “Fontana” con autorización del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, en el marco de tres causas ya que los mismos eran enviados sin la documentación que avale su legal transporte.


Finalmente, lograron comprobar que contenían 600 cartones de cigarrillos de industria paraguaya; 119 kilos de hojas de coca; 24 cubiertas de diferentes marcas, rodados y modelos, de industria china.
Todo lo incautado tendría un valor estimativo de $15 millones.
 

