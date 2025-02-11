Recuperaron una moto robada en la costanera de Paso de la Patria

Alrededor de las 6 de este martes, una mujer de 36 años denunció ante la Comisaría de Paso de la Patria que a las 3 advirtió de la sustracción de su moto que había dejado estacionada cerca de un comercio ubicado en la costanera de esa localidad.

La propietaria del rodado describió que la noche anterior cerca de las 23.30 dejó su motocicleta marca Motomel de 110 cc sin dispositivo de seguridad en avenida Costanera y calle Lapacho, y que al regresar a las 3, había desaparecido.

La Policía, al tomar conocimiento se movilizó con rapidez, montó diversos operativos y entrevistó a eventuales testigos. La presencia policial en la zona arrojó resultados positivos ya que a las 7,15 lograron recuperar la moto en las inmediaciones de donde desapareció de manera enigmática.Se iniciaron actuaciones por tentativa de hurto y la motocicleta por orden de la Fiscalía fue restituida a su dueña.