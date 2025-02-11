Tratarán la remoción de un juez denunciado por acoso sexual a su secretaria

El caso del juez de Paz Barrial Carlos Hugo Chiama, que fuera sancionado por el Superior Tribunal de Justicia por acoso laboral y sexual a una secretaria, será tratado por el Consejo de la Magistratura. El trámite será "Apertura del Procedimiento de Remoción de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público", según revela un documento al cual accedió El Litoral.

En tal sentido los distintos miembros del Consejo deberán emitir sus votos para resolver la cuestión, de acuerdo con la reglamentación establecida.

Para ello, el 14 de febrero se conocerá el sufragio de los magistrados e integrantes del Ministerio Público, en tanto que el 28 de febrero, harán lo propio los representantes de la Fiscalía de Estado; el 18 de marzo será el turno de laFacultad de Derecho y Ciencias Sociales y Politicas;y el 4 de abril del 2025, el Colegio de Abogados.

Finalmente, el 7 de abril próximo a las 11,30 está programada la reunión del Consejo, que sesionará al efecto del quórum establecido en la ley.

Caso

Tras la denuncia de la secretaria del juez acusado, el 31 de octubre de 2023, el Superior Tribunal de Justicia, emitió un fallo al considerar "procedente imponer al Dr Carlos Hugo Chiama, una multa equivalente al 30 por ciento de la remuneración que percibe mensualmente".

La mujer había expuesto una serie de graves situaciones, por ejemplo que "en una oportunidad que le llevó un expediente para corregir la firma digital, se tuvo que hacer la sorda porque el Dr Chiama, tocándole sus partes íntimas le dijo: 'no querés darle un besito' y que entonces ella miró para otro lado".

Además, en otro hecho puntual que expuso habría ocurrido "el 31 de octubre del 2023, hallándose en el Juzgado de Paz Barrial N°1, el dr Chiama, al hizo llamar para hacerle una corrección en una sentencia de un expediente. Que en ese momento él le tocó y le acomodó la camisa y le puso la mano en el pecho. Que entonces ella le dijo que 'a mi no me gustan los hombres' y le sacó la mano. Luego se dio vuelta y se fue a su oficina".

