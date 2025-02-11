El enigmático caso de un hombre que apareció muerto y golpeado en un pozo

En un hecho que cusó gran conmoción en Gobernador Virasoro, un hombre de 46 años fue encontrado sin vida dentro de un pozo y las autoridades investigan cómo ocurrió su misteriosa muerte ya que presentaba una grave lesión en la cabeza.



Si bien sucedió el pasado sábado, recién trascendió en las últimas horas. Los primeros informes dan cuenta que la autopsia practicada a esta persona identificada como José Francisco Ifram reveló que falleció por un paro cardiorrespiratorio.



El cuerpo de la víctima fue encontrado por un vecino, en el patio de una finca ubicada en el barrio Narciso Vega, según reveló el diario El Territorio que además describió que el hombre presentaba signos de golpes. Las autoridades intentan averiguar las circunstancias en las que ocurrió el deceso. La principal hipótesis apunta a que se trató de una descompensación y que las heridas hayan sido producto de la caída, sin embargo, la Justicia investiga todas las posibilidades.



La propiedad en la que fue encontrado Ifram está ubicada en la calle Arroyo Ayuí, cerca del exbasurero municipal. La comisaría Tercera de Gobernador Virasoro y el personal de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar.