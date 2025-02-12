Murieron dos obreros tras recibir una descarga eléctrica en un tinglado. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en Corrientes Capital en el barrio Universitario.

Dos trabajadores que se encontraban trabajando en altura sobre un tinglado cayeron al vacío.

Según indican las primeras averiguaciones, fue por recibir una descarga eléctrica tras realizar tareas de soldadura.

El siniestro desplegó un operativo de salud con dos ambulancias en el lugar. Los paramédicos intentaron reanimar a ambos pero uno falleció en el momento y el otro fue trasladado al Hospital Escuela de urgencia, quien falleció ahí, según confirmó a ellitoral.com.ar, el director del hospital José Romero.

La obra en construcción se encuentra sobre Sánchez de Bastamente y Miguel del Corro de la ciudad Corrientes.

Los trabajadores eran oriundos de Resistencia. Ambos tenían apróximadamente 30 años.

Noticia en desarrollo