Demoraron a una persona y secuestraron un vehículo por ocasionar un incendio. Ocurrió en Mercedes, una de las zonas más complicadas con los focos ígneos en los últimos días.

La Policía en colaboración con la unidad fiscal, tras diligenciar orden de allanamiento, secuestró un automóvil, junto a otras cosas que guardarían relación con el origen de un foco ígneo. La fuerza además confirmó que hay una persona detenida.

En ese sentido, cabe destacar que el gobernador Gustavo Valdés se refirió al tema incendios este miércoles y señaló que hay un menor de 16 años involucrado. "Se encontraron algunas latas", aseguró.

Este miércoles efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y ecológica de Mercedes, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, allanaron una vivienda en Guaviraví.

"Posibilitó secuestrar un automóvil y otras cosas, que guardarían relación con un foco ígneo de gran magnitud originado en la ciudad de Mercedes", destacaron.

Los investigadores pudieron individualizar mediante secuencias fílmicas al presunto autor y el rodado en el que se movilizaba. Eso los llevó a un domicilio donde hallaron y secuestraron un automóvil - marca Renault modelo Fluence-, y encendedores.

"Además procedieron a la detención de un hombre -mayor de edad-, quien presuntamente tendría vinculación con el hecho que se investiga", aseguraron.

El detenido y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente. Además, trasladados a la dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.

