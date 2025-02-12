Desarticularon un "kiosco narco" e incautaron motos de dudoso origen

En operativos simultáneos llevados a cabo en las localidades de San Luis del Palmar y Paso de la Patria, procedieron a incautar cuatro motocicletas de procedencia dudosa, en tanto que desarticularon un "kiosco narco" y demoraron a una persona.

Personal de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar, junto sus pares del área de Investigación Criminal de la Unidad Regional I, concretaron los allanamientos con la apoyatura logística de la División Canes, y el GTO de San Luis del Palmar.

Los operativos fueron en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación en el marco de un legajo judicial tramitado, por un supuesto hecho delictivo.Secuestraron cuatro motocicletas con la finalidad de establecer su origen / procedencia.

Además, en otra de las propiedades, hallaron envoltorios de polietileno, con una sustancia de origen vegetal que sería marihuana, así como una balanza de presicion, bolsa de polietileno recortada, lista para fraccionar y comercializar.

En ese domicilio se pudo observar además una importante suma de dinero en pesos argentino, que el propietario no pudo establecer ni justificar origen. El hombre fue demorado por orden de la Justicia.También colaboró personal policial de la Comisaría de la localidad de Paso de la Patria.