Denunciaron a un hombre de la Prefectura por secuestro y abuso sexual

Un grave suceso ocurrió en Misiones y tiene como protagonista a una joven mujer oriunda de Ituzaingó que denunció a su expareja un integrante de la Prefectura Naval Argentina (PNA), de 38 años, quien fue arrestado por segunda vez.



El hombre está acusado de secuestrar y abusar de su expareja en el barrio Itaembé Guazú de Posadas. La nueva detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N.º 2, luego de que la víctima ampliara su declaración y surgieran testimonios clave que complicaron aún más la situación del imputado.

De acuerdo con los datos recogidos, el caso se remonta al pasado mes de enero, cuando familiares de la mujer, oriunda de Ituzaingó, Corrientes, denunciaron su desaparición tras perder contacto con ella el día 20.



En consecuencia, cuatro días después, un mensaje enviado por la víctima a un familiar con su ubicación y la frase “No me deja salir” permitió a la policía allanar una vivienda en la calle Las Campanillas, en una de las zonas más nuevas del barrio, indicó el diario posadeño El Territorio.

Según detallaron, durante el operativo, el prefecturiano fue detenido y las autoridades incautaron dos armas de fuego (una reglamentaria y un revólver), municiones y pequeñas cantidades de marihuana. Sin embargo, el 27 de enero, apenas tres días después de su arresto, el hombre recuperó la libertad mediante una excarcelación.



Sin embargo, a solo dos semanas de haber sido liberado, la Justicia ordenó nuevamente su detención bajo los mismos cargos: privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. La investigación sigue en curso, con la recopilación de nuevas pruebas y testimonios que podrían agravar la situación legal del acusado.