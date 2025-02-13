Tres hombres fueron demorados por la Policía de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este jueves que demoró a tres hombres que tenían pedido de captura. Se realizaron dos procedimientos en distintos puntos de la ciudad.

La primera captura se realizó durante la madrugada, mientras los agentes patrullaban en inmediaciones de avenida Gobernador Ruiz y calle Santiago del Estero. Cerca de las 00:30, observaron a una persona que se encontraba mirando el interior de los vehículos estacionados. Se trataba de un hombre de 43 años de edad que según registros, poseía pedido de captura

La otra aprehensión se realizó por calle La Rioja al 840, donde visualizaron a dos persona que se encontraba causando disturbios en la vía publica en aparente estado de ebriedad. Eran dos hombres de 24 y 48 años de edad, quiénes también tenían pedido de captura.

El procedimiento estuvo a cargo del Comando Patrulla, departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas, jurisdicción que trasladó a los detenidos hasta las comisarías, donde se realizaron las diligencias correspondientes para avanzar con el caso.

