Comienza el juicio contra el médico de Paso de la Patria acusado de abuso sexual

El próximo martes 18 de febrero inicia el juicio contra el médico ginecólogo Claudio Martínez Borda acusado de los delitos de “Abuso Sexual Con Acceso Carnal Agravado por ser cometido contra una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente y Promoción a la Corrupción de Menores de 18 años agravado por la situación de convivencia”.

La jornada comenzará a las 9.30 en las instalaciones del edificio conocido como Patono, donde funcionan los Tribunales de Juicio.

El Tribunal de Juicio está integrado por los doctores; Ana del Carmen Figueredo como presidente y Dario Alejandro Ortiz y Juan José Cochia, como vocales.

El fiscal es el doctor Gustavo Alejandro Roubineau.

La defensa se encuentra a cargo del doctor José Guillermo Escalante y serán asistidos por la Asesora N° 4, Estela Fanny Romano.

El médico ginecólogo Claudio Martínez Borda ejercía su profesión en Paso de la Patria, Corrientes y se desempeñó como director del hospital “Eduardo Cicconetti” de esta localidad.