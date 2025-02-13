Diez detenidos para averiguación de antecedentes en un operativo de control vehicular

La Policía de Corrientes informó que este miércoles realizó un operativo de contralor en la ciudad capital, resultando en una decena de detenidos.

Durante la tarde del miércoles se realizó de manera coordinada un control de documentación vehicular en la zona de influencia de las comisarías Primera, Tercera y Cuarta.

En el operativo se detuvieron a diez personas para averiguación de antecedentes. No se informó sobre rodados secuestrados.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías correspondientes donde se continúan las labores pertinentes.