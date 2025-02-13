Continúan los operativos de seguridad: demoraron a dos personas y secuestraron una moto

Continúan los operativos de seguridad de prevención en Corrientes Capital. Este miércoles demoraron a dos personas y secuestraron una motocicleta.

La Policía de Corrientes llevó adelante en distintos sectores de la ciudad entre las 20 y las 22.

En ese sentido, lograron demorar a dos personas para averiguación de antedentes y una motocicleta sin documentación.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.

Participaron efectivos de la Comisaría Tercera y de las unidades operativas -Comando Patrulla Motorizada y Móviles-, Grupo Especial Infantería, GTO, PAR y GRIM N°2,3,4,5.