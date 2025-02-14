Detenidos por causar disturbios en la vía pública

La Policía de Corrientes informó que en la mañana de este viernes detuvo a dos personas en diferentes operativos realizados en la capital correntina.

La primera detención ocurrió en la zona de calle Los Tulipanes, donde oficiales visibilizaron a una persona que observaba el interior de los vehículos estacionados en el lugar. Tras la identificación se constató que el hombre de 28 años de edad tenía pedido de captura, por lo que fue detenido en el momento.

El segundo procedimiento se concretó en la zona de las calles Las Margaritas y Ballerini. Los policías encontraron a una persona que causaba disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad, lo que inquietaba a los vecinos del lugar. Se pudo identificar a un hombre de 24 años que tras las primeras averiguaciones se pudo saber que tiene antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías correspondientes donde se prosiguen los trámites de rigor.

