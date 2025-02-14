Incautaron dos motos en operativos de prevención de la madrugada

En la madrugada de este viernes se llevaron a cabo operativos de prevención en trabajos de Seguridad Integral, diagramados desde la Jefatura de Policía, en jurisdicción de la Comisaría 14° Urbana.



Alrededor de las 2, los efectivos se ubicaron en distintos puntos de la jurisdicción de controlaron las documentaciones de vehículos e identificaron a personas.



Como resultado procedieron al secuestro preventivo de dos motocicletas por falta de documentaciones por lo cual fueron trasladadas a la dependencia policial. Se trataría de una Zanella modelo Zb 110 C.c. y una Kimco de 110 C.c cuyo número de cuadro no podía visibilizarse con claridad.

