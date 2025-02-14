¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
CORRIENTES

Incautaron dos motos en operativos de prevención de la madrugada

Ambos rodados, de 110 cc en tanto que una de ellas poseía el número de cuadro no visible.
 

Por El Litoral

Viernes, 14 de febrero de 2025 a las 20:50

En la madrugada de este viernes se llevaron a cabo operativos de prevención en trabajos de Seguridad Integral, diagramados desde la Jefatura de Policía, en jurisdicción de la Comisaría 14° Urbana.


Alrededor de las 2, los efectivos se ubicaron en distintos puntos de la jurisdicción de controlaron las documentaciones de vehículos e identificaron a personas.


Como resultado procedieron al secuestro preventivo de dos motocicletas por falta de documentaciones por lo cual fueron trasladadas a la dependencia policial. Se trataría de una Zanella modelo Zb 110 C.c. y una Kimco de 110 C.c cuyo número de cuadro no podía visibilizarse con claridad.
 

