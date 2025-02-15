Intensos controles policiales en el interior de la provincia

La Policía informó que durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, realizó múltiples detenciones y secuestros de vehículos en un operativo en la ciudad de Empedrado.

En un despliegue de trabajo conjunto entre oficiales de Empedrado y la capital correntina, se realizó un fuerte operativo de prevención en distintos barrios de la localidad del interior.

Se apostaron a más de 60 efectivos en diferentes puntos de contralor durante la noche del viernes hasta la madrugada de este sábado.

El resultado del operativo fue de 11 personas detenidas para averiguación de antecedentes y el secuestro preventivo de 11 motocicletas por no contar con la documentación requerida para circular.

Los demorados y los vehículos secuestrados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se llevan adelante las diligencias de rigor.