Un operativo de contralor en Goya terminó con 26 motocicletas secuestradas

La Policía de Corrientes informó que en la ciudad de Goya se desplegó un operativo de contralor durante la madrugada de este sábado. Se secuestraron varias motocicletas.

Los controles policiales se intensifican en el interior provincial, en esta ocasión en la localidad de Goya. En un operativo desarrollado durante la madrugada de este sábado, se procedió al control de documentación a los conductores de rodados menores de esta ciudad.

Se informó que el resultado del operativo fue de 26 motocicletas secuestradas preventivamente por no contar con la documentación requerida para la circulación.

Además, se identificó a los pasajeros y se realizaron averiguación de antecedentes sin que se conozcan detenidos por esta acción.