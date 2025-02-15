¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Tras una investigación la Policía atrapó a un ladrón

El detenido es conocido como "morcillita".

Por El Litoral

Sabado, 15 de febrero de 2025 a las 08:28

La Policía de Corrientes informó que este viernes detuvo a dos personas en diferentes operativos en la capital correntina. Se recuperaron elementos que fueron robados.

El primer operativo ocurrió tras una investigación que respondía a una denuncia realizada días atrás.

La Policía buscaba dar con el paradero de un hombre mayor de edad conocido como "Morcillita", a quien se le secuestró una bicicleta relacionada a un robo cometido por el sujeto. Tras su identificación fue demorado.

El detenido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continúan los trámites del caso.

