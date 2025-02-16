Dos detenidos en patrullajes de prevención de delitos

La Policía de Corrientes informó que este sábado realizaron detenciones en distintos operativos en la capital correntina.

El primer procedimiento ocurrió en la tarde del sábado, cuando un patrullaje de prevención de delitos visibilizó a un joven que observaba hacia el interior de los domicilios de la zona de avenida Teniente Ibáñez y calle Gutenberg.

Al ser abordado por los oficiales, el sujeto no pudo justificar su presencia ni accionar. Las primeras averiguaciones constataron que el sospechoso tenía antecedentes policiales, por lo que fue demorado.

El segundo operativo ocurrió por la zona de calles Taragüi y Mendoza. La Policía respondió a un llamado al 911 que notificó que dos personas habrían sustraído una escalera de un domicilio, por lo que acudieron de forma inmediata.

Un rastrillaje por el lugar permitió encontrar a los sospechosos con el elemento robado. Estos, al notar la presencia policial, arrojaron la escalera y huyeron del lugar, por lo que se pudo recuperar lo robado.

Por último, en la zona de las calles 2 de Abril y Rio Negro, oficiales que realizaban una recorrida de prevención visualizaron a un hombre merodeando entre los vehículos estacionados, por lo que fue demorado.

Los detenidos fueron trasladados a las comisarías correspondientes, a fin de proseguir los trámites de rigor.