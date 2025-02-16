Desarticularon una banda narco que enviaba droga a Río Gallegos

En un trabajo de inteligencia, fueron detenidas cinco personas como integrantes de una organización narco que se dedicaba al envío de droga desde la región NEA hacia Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, vía encomienda.

De ese modo desarticularon la red narcocriminal dedicada al transporte y distribución de estupefacientes.

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, y en el marco del "Control de Encomiendas" llevado a cabo por la Policía Federal Argentina, se detuvo a 5 personas que integraban una organización narcocriminal dedicada al transporte, fraccionamiento, distribución y venta de estupefacientes.

La primera detención se produjo en inmediaciones de la sede de una empresa de encomiendas en la ciudad de Río Gallegos, gracias al trabajo conjunto de los efectivos de la División Unidad Operativa Federal Río Gallegos, de la Superintendencia de Agencias Federales, quienes proveyéndose de la ayuda del can antinarcóticos “TEA”, detectaron un paquete proveniente de la ciudad de Resistencia, Chaco.

En su interior hallaron 21,299 kilogramo de picadura de marihuana. Fue detenido un hombre que se hizo presente para retirar dicha encomienda.

Luego, el Juzgado Federal de Garantías de Río Gallegos, ordenó se continúe investigando la maniobra, pidiendo la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Resistencia tanto con tareas de inteligencia, vigilancias, seguimientos y relevamientos de cámaras de seguridad.

De ese modo se pudo recolectar material probatorio suficiente para solicitar el allanamiento de cuatro domicilios en la ciudad de Resistencia, dando como resultado el desmantelamiento de una organización narcocriminal, dedicada a la distribución de estupefacientes.Se logró la detención de otras cuatro personas y el secuestro de una cantidad considerable de envoltorios de cocaína, balanza y varios celulares, motocicletas, dinero en efectivo y elementos de interes para la causa.En relación con los detenidos en Chaco, tres de ellos cumplen prisión domiciliaria y otro fue puesto en libertad, mientras que el detenido en la ciudad de Río Gallegos, también cumple prisión domiciliaria.