Se solicita ayuda para encontrar a un menor de edad desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes pide la colaboración de la comunidad para encontrar a un menor de edad desaparecido en la capital correntina.

Se denunció en la Comisaría Primera de Mujer y el Menor la desaparición de Federico Fernando Alegre de 17 años, quien se ausentó este lunes del hogar Miguel Magone ubicado en la ciudad capital.

Federico responde a las siguientes características físicas: 1,70 de estatura, contextura robusta, tés morena, ojos color marrones, cabellos cortos de color negro.

La última vez que fue visto llevaba una remera color negra, un short de color azul tipo malla y ojotas azules con medias.

Aquellas personas que puedan aportar datos que ayuden a encontrarlo, pueden acercarse a la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor o comunicarse al 3794-432913; o bien en la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.