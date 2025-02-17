¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Boleta Única Justicia de Corrientes Huawei
Boleta Única Justicia de Corrientes Huawei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SAN LUIS DEL PALMAR

Un hombre fue atrapado con carne faenada de forma ilegal

Ocurrió durante un control policial, el sujeto no pudo justificar el origen de su carga.

Por El Litoral

Lunes, 17 de febrero de 2025 a las 12:57

La Policía de Corrientes informó que este domingo en San Luis del Palmar, realizó la detención de un hombre que transportaba carne faenada sin las medidas sanitarias correspondientes.

Durante el domingo se desplegó un dispositivo de control de vehículos e identificación de personas por Ruta Provincial N°5 km 26 aprox., ingreso al Paraje Caranchal, en San Luis del Palmar.

Por dicho punto detuvo su marcha un sujeto que transportaba sobre una motocicleta bolsas que contenían carne vacuna y la cual habría sido faenada y era transportada sin las medidas sanitarias exigidas para el caso.

Al no poder justificar la procedencia de la carne, esta fue secuestrada preventivamente y el hombre demorado en el lugar.

El caso fue remitido a la fiscalía de turno y la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, donde se continúan las diligencias de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD