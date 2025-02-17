Un hombre fue atrapado con carne faenada de forma ilegal

La Policía de Corrientes informó que este domingo en San Luis del Palmar, realizó la detención de un hombre que transportaba carne faenada sin las medidas sanitarias correspondientes.

Durante el domingo se desplegó un dispositivo de control de vehículos e identificación de personas por Ruta Provincial N°5 km 26 aprox., ingreso al Paraje Caranchal, en San Luis del Palmar.

Por dicho punto detuvo su marcha un sujeto que transportaba sobre una motocicleta bolsas que contenían carne vacuna y la cual habría sido faenada y era transportada sin las medidas sanitarias exigidas para el caso.

Al no poder justificar la procedencia de la carne, esta fue secuestrada preventivamente y el hombre demorado en el lugar.

El caso fue remitido a la fiscalía de turno y la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, donde se continúan las diligencias de rigor.