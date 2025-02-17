¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

MONTE CASEROS

La Policia recuperó una motocicleta que fue desarmada para su venta

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad se pudo identificar al autor.

Por El Litoral

Lunes, 17 de febrero de 2025 a las 07:37

La Policía informó que durante el domingo detuvo a un hombre en la localidad de Monte Caseros. Además se recuperó una motocicleta denunciada como robada.

En Monte Caseros se realizó una investigación tras la denuncia por el robo de una motocicleta en la zona de avenidas del Libertador y del Trabajo.

El uso de las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar ayudó a la Policía a identificar y localizar al autor del hecho.

Así es que en el barrio Florida de aquella ciudad, se detuvo a un hombre de 25 años y se recuperó un vehículo que correspondía con la denuncia, el cual estaba desarmado pero con todas sus partes en el lugar.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continúan con los trámites de rigor.

