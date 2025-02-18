Prefectura desarticuló una maniobra millonaria de narcotráfico

Personal de la Prefectura Naval Argentina secuestró en Misiones casi cuatro toneladas de marihuana ingresada al país para intentar ser transportada en un camión de mudanzas.

El operativo fue resultado de tareas de investigación que arrojaron información precisa sobre el posible traslado de estupefacientes. En este marco, el personal montó un control vehicular a la altura del kilómetro 1457 de la Ruta Nacional N° 12, en el ingreso a la zona “Papel Misionero”, en la ciudad misionera de Capiovi, a 100 km de Eldorado.

De esta forma, con la ayuda de Osa, una perra de la Institución entrenada para detectar narcóticos, se logró identificar un camión que simulaba una mudanza, pero trasladaba 3.812 kilos de marihuana, dividida en 63 cajas con casi 5000 panes de la droga en su interior y tres bolsas de cogollos.

Durante el procedimiento se detuvo al chofer del vehículo, de nacionalidad paraguaya, se incautó la droga, valuada en más de 10.270 millones de pesos, más de dos millones de pesos en efectivo, dos equipos de telefonía móvil, y el medio utilizado para el tráfico de estupefacientes.

Intervino en el hecho el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del Dr. Alejandro Gallandat Luzuriaga, secretaría en turno de la Dra. Vilma Ruiz Díaz.

Cabe destacar que la Autoridad Marítima nacional realizó un gran despliegue de medios y personal para concretar el operativo, que incluyó el trabajo de las Delegaciones de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Eldorado, de la Prefectura de Zona Alto Paraná y de la Prefectura Libertador General San Martín, además del Grupo Operativo Conjunto del Nordeste (GOC-NEA), de la Agrupación Albatros y efectivos de Operaciones de Fronteras Alto Paraná.