Un hombre fue detenido por manejar una motocicleta de manera peligrosa

La Policía de Corrientes informó que este jueves detuvo a un hombre que manejaba una motocicleta de forma imprudente en las calles de la ciudad Capital.

Durante un operativo de prevención de delitos en la madrugada de este jueves, policías visualizaron en la zona del parque Camba Cuá a una persona a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas, lo que ponía en riesgo su vida y la de terceros.

Los oficiales procedieron a detener la marcha del rodado e identificaron a un hombre de 29 años, conocido como "Chuli", quien no pudo justificar la propiedad de la motocicleta. Las primeras averiguaciones constataron que el sujeto tenía antecedentes policiales. De esta manera el hombre fue detenido y el ciclomotor secuestrado preventivamente.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente donde se continúan los trámites del caso.