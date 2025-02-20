Ordenaron a un narco abonar los gastos de pericias de la investigación

La Cámara Federal de Corrientes, rechazó una apelación de la defensa de un imputado por una causa narco, que cuestionaba un fallo en primera instancia para afrontar gastos generados al estado en pericias realizadas durante la etapa de investigación.

El caso de una causa tramitada como "González, J. y otro p/ infracción ley de drogas (23.737)" se halla en el depacho de la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, indicó el periodista periodista Juan Cruz Velásquez.

Aseguran que el fallo marca un precedente al nivel país, luego que cuestionaran una decisión judicial que planteaba imputarles las costas de los honorarios de los peritos.

La defensa argumentó que esta decisión carecía de motivación suficiente, que era inconstitucional y que además era desproporcionadamente onerosa. La Fiscalía se opuso a la apelación.

El tribunal consideró el fallo de la jueza que no violaba el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y que la apelación sobre el monto de las costas era prematura, ya que las costas aún no habían sido definitivamente determinadas. Además, argumentan que existen mecanismos para proteger los derechos de los acusados indigentes.

En resumen, la Cámara Federal confirmó la decisión del tribunal inferior, encontrando que los argumentos del recurso eran insuficientes para revocarla. El tribunal consideró que la imputación de costas era procesalmente correcta y no inconstitucional.