calor en Corrientes Banco de Corrientes Ricardo Colombi
A una semana

Crece la desesperación por búsqueda del joven desaparecido en Paso de los Libres

La familia de Santiago detalló que tiene condición del espectro austista.

Por El Litoral

Sabado, 22 de febrero de 2025 a las 21:07

Al cumplirse este sábado, una semana de la enigmática desaparición del joven autista en Paso de los Libres, continuaron los rastrillajes por agua, tierra y agua.

Justamente integrantes de la Prefectura Naval Argentina se internaron con embarcaciones y buzos tácticos a los arroyos de la zona en búsqueda de Santiago Suárez (20). Además, trabajan las unidades especiales de Policía Rural y Ecológica de Paso de los Libres y de Amado Bompland, junto con K9 de Corrientes Capital y de Paso de los Libres, División Drones de Jefatura de Policía, Personal de Policía  Rural de Libres y Bonpland, diferentes Comisaria, Grupo BRIF De Bomberos, Grupo G.R.I.M., Grupo G.T.O. y todas las comisaria de esta ciudad. 

Por cualquier información de su paradero piden comunicarse al 911, a la comisaría más cercana, al 3772-618731 o a la Secretaría de Seguridad al 424744.

MÁS LEÍDAS

