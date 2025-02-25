¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PASO DE LA PATRIA

Robaban en casas de fin de semana: dos tenían pedidos de captura

Apresaron a seis miembros de una banda delictiva, uno de ellos requerido por TOP 2 y otro por el Juzgado N°5
 

Por El Litoral

Martes, 25 de febrero de 2025 a las 18:05

En un amplio trabajo de inteligencia personal de investigaciones y de guardia de la Comisaría distrito Paso de la Patria detuvieron a seis personas involucradas en al menos dos denuncias por robos a casas de fin de semana ocurridos en esa localidad, en tanto que además recuperaron numerosos y costosos elementos.


Mediante allanamientos y demoras en la vía pública, bajo la supervisión del jefe de comisaría, todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno.
Secuestraron cinco reeles marcas; tres cañas de pescar; una caja de pesca completa; señuelos; pinza alicate, saca anzuelo; juego de platos; hamaca paraguaya; frazada; sombrilla de playa; olla de aluminio; y ventiladores de pie, entre otros elementos.


Los involucrados, fueron puestos a disposición de la Ufic en turno, tras denuncias de robos materializadas en sábado último
Los involucrados quedaron alojados en la dependencia policial y al ser identificados por el sistema sus antecedentes personales de la Jefatura de Policía, saltaron además dos pedidos de detención activos.
Uno de ellos era requerido por el Tribunal Oral Penal N°2 por una causa de "robo simple" y el otro por el Juzgado de Instrucción N°5 de Corrientes por "robo calificado". 

