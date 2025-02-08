¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

La Policía sorprendió a un ladrón cuándo estaba a punto de llevarse su botín

El ladrón dejó estacionada su motocicleta al lado de la ruta, lo que llamó la atención de los uniformados.

Por El Litoral

Sabado, 08 de febrero de 2025 a las 12:01

La Policía de Mercedes informó que en la madrugada de este sábado detuvo a un ladrón con elementos que había robado momentos antes.

En un operativo de prevención de delitos sobre Ruta Nacional N° 123, altura kilometro 11, los policías hallaron una motocicleta abandonada al lado del camino. En un rastrillaje por la zona visualizaron a un hombre mayor de edad que transportaba calchas y juegos de apero para montar.

El sospechoso al no poder justificar la propiedad de los elementos que cargaba, ni su presencia en el lugar, fue detenido.

Tras la detención los uniformados entrevistaron a los vecinos de la zona, logrando encontrar al damnificado.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente donde se continúan los trámites del caso.

 

