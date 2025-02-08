La Policía sorprendió a un ladrón cuándo estaba a punto de llevarse su botín

La Policía de Mercedes informó que en la madrugada de este sábado detuvo a un ladrón con elementos que había robado momentos antes.

En un operativo de prevención de delitos sobre Ruta Nacional N° 123, altura kilometro 11, los policías hallaron una motocicleta abandonada al lado del camino. En un rastrillaje por la zona visualizaron a un hombre mayor de edad que transportaba calchas y juegos de apero para montar.

El sospechoso al no poder justificar la propiedad de los elementos que cargaba, ni su presencia en el lugar, fue detenido.

Tras la detención los uniformados entrevistaron a los vecinos de la zona, logrando encontrar al damnificado.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente donde se continúan los trámites del caso.