La Policía Federal secuestró contrabando valuado en más de 10 millones de pesos

La Policía Federal informó que el viernes realizó un operativo en Goya que resultó en el secuestro de contrabando valorado en más de 10 millones de pesos.

En un operativo de control vehicular sobre ruta nacional N° 12 y la intersección con avenida Neustad de la ciudad goyana, personal policial detuvo la marcha de un automóvil.

Durante la inspección visual los agentes observaron una gran cantidad de dispositivos electrónicos y paquetes que por su tamaño y envoltorios llamaron la atención.

Al conductor del rodado se le solicitó la documentación correspondiente. Ante la presencia de testigos se procedió a la inspección del vehículo y se encontró mercadería de origen extranjero, tratándose de: Smart Tv, teléfonos celulares, ventiladores, termos, parlantes, entre otros elementos. Se calcula que todo tiene un valor superior a los $10.000.000.

El demorado y los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado Federal de Goya donde se continúan los trámites de rigor.