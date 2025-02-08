¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Gustavo Valdés Policía de Corrientes
Policía de Corrientes Gustavo Valdés Policía de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Prevención de delitos

La Policía Federal secuestró contrabando valuado en más de 10 millones de pesos

En Goya un vehículo intentó pasar un control con la valiosa carga.

Por El Litoral

Sabado, 08 de febrero de 2025 a las 12:25

La Policía Federal informó que el viernes realizó un operativo en Goya que resultó en el secuestro de contrabando valorado en más de 10 millones de pesos.

En un operativo de control vehicular sobre ruta nacional N° 12 y la intersección con avenida Neustad de la ciudad goyana, personal policial detuvo la marcha de un automóvil.

Durante la inspección visual los agentes observaron una gran cantidad de dispositivos electrónicos y paquetes que por su tamaño y envoltorios llamaron la atención.

Al conductor del rodado se le solicitó la documentación correspondiente. Ante la presencia de testigos se procedió a la inspección del vehículo y se encontró mercadería de origen extranjero, tratándose de: Smart Tv, teléfonos celulares, ventiladores, termos, parlantes, entre otros elementos. Se calcula que todo tiene un valor superior a los $10.000.000.

El demorado y los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado Federal de Goya donde se continúan los trámites de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD