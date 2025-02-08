Soldado voluntario está grave tras ser apuñalado en el cuello en Corrientes

Una pelea entre dos soldados voluntarios, ocurrida en la noche del viernes en Monte Caseros acabó con uno de ellos apuñalado en el cuello e internado en terapia intesiva a causa de la gravedad de la lesión.

Fuentes policiales confirmaron que cerca de las 22.30 tomaron conocimiento de una riña ocurrida en la esquina de las calles Bergamini y Juan Pujol, que tuvo como protagonistas a dos efectivos de la fuerza nacional.

Por causas que se desconocen se desató el enfrentamiento entre ambos que terminó de manera sangrienta cuando uno de ellos de 21 años, apuñaló al otro de 27 que recibió una herida cortante en la zona del cuello lado izquierdo.

De manera inmediata fue derivado al hospital local “Dr Samuel Robinson”, donde ingresó en estado de shock hipovolemico, con mucha pérdida de sangre, según precisaron fuentes del caso. Luego de estabilizarlo, los médicos firmaron su traslado al hospital “San José” de Paso de los Libres, donde ingresó a las 5 de este sábado y desde entonces permanece bajo observación en una sala de terapia intensiva.

El estado de salud del paciente, oriundo de la localidad de Sauce, es resevado, precisaron.

En relación con el hecho, intervinieron con inmediatez policías de las comisarías Primera y Tercera junto con el GTO, bajo directivas del titular de la Fiscalía en turno, el doctor Ricardo López Ruiz.

En esas circunstancias fue aprehendido el autor del hecho de sangre, que también sería integrante de las filas del Ejército Argentino, como soldado voluntario, quien quedó alojado en la Comisaría Primera. Como evidencia los investigadores además, secuestraron un arma blanca que sería la que se utilizó en la riña.